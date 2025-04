Le Iene Gianna Orrù dura con la figlia Valeria Marini Perché dovrei perdonarla

Valeria, forse avrebbe dovuto essere un po' più riconoscente viste le cose che ho fatto per lei": Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, lo ha detto a Le Iene, la trasmissione di Italia 1, parlando della rottura con la figlia. Una rottura che, stando alla versione della showgirl, sarebbe nata dopo la truffa subita dalla signora Orrù, che ha perso oltre 335mila euro. Secondo la mamma, invece, ci sarebbero altre colpe e molta irriconoscenza di mezzo. La signora, dunque, è apparsa molto determinata: "Io non voglio riconciliarmi con Valeria, non ho niente da dirle. La riconoscenza non è di questo mondo, tutta questa gente che entra nel mondo dello spettacolo perde il senso della realtà, tutti e non ti dico altro". Parlando dei sacrifici fatti in passato, poi, ha aggiunto: "Io ho lasciato il mio lavoro, ero una professionista, lavoravo e guadagnavo molto bene, se tornassi indietro non lo lascerei più il lavoro, l'ho lasciato per risolvere 8mila problemi suoi, tornassi indietro continuerei con il mio lavoro che mi piaceva tanto, tranquilla, per cui ho studiato tanto.

