Le celebrazioni per il 25 aprile a Castiglion Fiorentino

aprile 2025 – In occasione dell'80° Anniversario della Festa della Liberazione, il Comune di Castiglion Fiorentino celebra il 25 aprile, giornata in cui si ricorda la Liberazione d'Italia dal nazifascismo, con numerosi eventi e iniziative.A partire dalla mattina di venerdì 25 aprile, a cura dell'Amministrazione Comunale saranno disposti mazzi di fiori ai monumenti che ricordano azioni significative per la storia della Libertà del nostro Paese.Di seguito il programma delle deposizioni di fiori in vari punti del territorio comunale: ore 8,00: Via Valdarnini, al Monumento in ricordo di Gabriele Valdarnini; ore 8,05: Manciano, al Monumento ai Caduti di fronte alla chiesa; ore 8,15: Brolio, al Monumento ai Caduti di fronte alla chiesa; ore 8,25: Castroncello, al Monumento ai Caduti di fronte alla chiesa; ore 8,35: Via XIX dicembre 1943, al Monumento alle Vittime della Guerra; ore 8,40: Via Dante Brocchi, alla stele in suo ricordo; ore 8,50: Toppo Frassinello, al Cippo de Le Tre Acque; ore 9,00: Montecchio, al Monumento ai Caduti di fronte alla chiesa; ore 9,20: Via La Foce, al Cippo che ricorda Gabriella De Rosée in Brogi; ore 9,35: Mammi, al Cimitero; ore 9,45: Località Senaia, presso il Cippo in ricordo dei fucilati nel 1944; Alle 9:50 è previsto il raduno presso Piazza S.

