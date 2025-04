Lazio infortunio per Lazzari cosa è successo le condizioni e quando torna in campo

Lazio, Manuel Lazzari è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare al. Leggi su Calciomercato.com Durante la sfida tra Genoa e, Manuelè stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare al.

Atalanta-Lazio 0-1: Isaksen entra e segna, Nuno Tavares esce per infortunio

La Lazio vince per uno a zero contro l'Atalanta nella 31esima giornata di Serie A. La squadra biancoceleste scende in campo corta e ben chiusa in difesa pronta a ripartire poi in contropiede ...

La Lazio vince per uno a zero contro l'Atalanta nella 31esima giornata di Serie A. La squadra biancoceleste scende in campo corta e ben chiusa in difesa pronta a ripartire poi in contropiede ...

Infortunio Nuno Tavares, che tegola per la Lazio: biancocelesti preoccupati, le condizioni del terzino Infortunio Nuno Tavares, Lazio preoccupata: condizioni e come sta (Lapresse) – SerieAnewsUn ...

Infortunio Nuno Tavares, che tegola per la Lazio: biancocelesti preoccupati, le condizioni del terzino Infortunio Nuno Tavares, Lazio preoccupata: condizioni e come sta (Lapresse) – SerieAnewsUn ...

Tegola importante per la Lazio, impegnata in trasferta al Gewiss Stadium contro l`Atalanta, in una sfida valida per la 31a giornata di Serie...

