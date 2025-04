Latina tentata rapina in un centro accoglienza tre arresti

Latina, 23 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Latina ha arrestato tre cittadini tunisini, tutti richiedenti la protezione internazionale, accusati di tentata rapina aggravata ai danni di altri cittadini stranieri ospiti di un centro di accoglienza. In particolare i poliziotti della squadra volante, la scorsa notte, sono intervenuti inizialmente su segnalazione di una presunta rissa in atto presso il centro, allertati da una responsabile che aveva chiamato il 112 NUE. Giunti sul posto hanno appurato che non si era trattato di una rissa ma bensì di una tentata rapina che alcuni ospiti, di nazionalità indiana, avrebbero subito da parte di 4 soggetti tutti di nazionalità tunisina, che si sarebbero introdotti nelle loro stanze e, armati di coltello, li avrebbero minacciati per farsi consegnare denaro e cellulari.

