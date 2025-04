Latina orecchio staccato a morsi l’aggressore si costituisce

Latina 23 aprile 2025 – Si è costituito questa mattina presso il carcere di Rebibbia l’uomo ricercato dalla Polizia di Stato in quando indiziato di essere il responsabile di una brutale aggressione avvenuta qualche settimana fa ai danni di un uomo mentre si trovava ristretto presso la propria abitazione, agli arresti domiciliari.Il presunto responsabile, classe 1985, dopo i fatti si era reso irreperibile ed era ricercato dagli investigatori della Squadra Mobile di Latina per l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti. I fatti si riferiscono a qualche settimana fa quando il soggetto, insieme ad un altro già in carcere per gli stessi fatti, si era presentato presso l’abitazione dell’uomo ristretto agli arresti domiciliari, che in quell’occasione era stato aggredito e preso a morsi fino a perdere il lembo di un orecchio. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it 23 aprile 2025 – Si è costituito questa mattina presso il carcere di Rebibbia l’uomo ricercato dalla Polizia di Stato in quando indiziato di essere il responsabile di una brutale aggressione avvenuta qualche settimana fa ai danni di un uomo mentre si trovava ristretto presso la propria abitazione, agli arresti domiciliari.Il presunto responsabile, classe 1985, dopo i fatti si era reso irreperibile ed era ricercato dagli investigatori della Squadra Mobile diper l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti. I fatti si riferiscono a qualche settimana fa quando il soggetto, insieme ad un altro già in carcere per gli stessi fatti, si era presentato presso l’abitazione dell’uomo ristretto agli arresti domiciliari, che in quell’occasione era stato aggredito e preso afino a perdere il lembo di un

