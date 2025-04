Latina in Jazz ultimo appuntamento con Fabrizio Bosso e il Marco Guidotti Trio

Latina in Jazz 2024/2025 con un grande concerto che sarà organizzato come sempre presso il Circolo Cittadino Sante Palumbo sabato 3 maggio.A esibirsi Fabrizio Bosso con il Marco Guidotti Trio, sul palco dell’auditorium del circolo cittadino di Latina si. Latinatoday.it - Latina in Jazz: ultimo appuntamento con Fabrizio Bosso e il Marco Guidotti Trio Leggi su Latinatoday.it Volge al termine la XXV edizione diin2024/2025 con un grande concerto che sarà organizzato come sempre presso il Circolo Cittadino Sante Palumbo sabato 3 maggio.A esibirsicon il, sul palco dell’auditorium del circolo cittadino disi.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Latina in Jazz: ultimo appuntamento con Fabrizio Bosso e il Marco Guidotti Trio; Penultimo appuntamento della XXV stagione a cura del Latina Jazz Club Luciano Marinelli; Il Massimiliano Rolff Quintet chiude la stagione di Jazz’n’breakfast al Teatro Modena; Latina in Jazz, al Circolo cittadino suona il Pino Jodice jazz Trio; Ultimo concerto per “Novecento. Un secolo da scoprire”, appuntamento sabato all'arena Cambellotti.