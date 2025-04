Sport.quotidiano.net - L’Arezzo blinda il quinto posto: 4-1 alla Lucchese

Arezzo, 23 aprile 2025 –to e missione quartoancora viva. Nel recupero della sfida rinviata lunedìprima va sotto, poi dilaga contro lagrazie alle prodezze dei suoi tenori, Pattarello e Tavernelli, che spianano la strada al Cavallino nella ripresa dopo un primo tempo complicato. Con questa vittoria, a novanta minuti dal termine del campionato, ilche garantisce i primi due turni in casa è cosa certa, visti i pareggi di Vis Pesaro e Pineto e la sconfitta della Pianese, mentre il Pescara quarto resta tre punti avanti. Per la delicata sfida ai rossoneri, Bucchi ripone nel cassetto il turnover e schiera l’undici che aveva vinto e convinto contro Perugia e Pescara. Torna dunque Pattarello dopo la squalifica e Guccione si riprende le chiavi del gioco in mediana.