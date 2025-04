L Aquila si trasforma 36 eventi imperdibili tra musica teatro e danza Negrita e The Kolors

Aquila - Dal 4 luglio al 7 agosto, la città abruzzese ospita una rassegna culturale con artisti di fama nazionale, spettacoli inclusivi e omaggi alla memoria. L'Aquila si prepara ad accogliere l'edizione 2025 de I Cantieri dell'Immaginario, la rassegna estiva che animerà il capoluogo abruzzese dal 4 luglio al 7 agosto. Promossa dal Comune in collaborazione con enti culturali locali e coordinata dal teatro Stabile d'Abruzzo, l'iniziativa è finanziata dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV).? Il programma, presentato a Palazzo Margherita dal sindaco Pierluigi Biondi e dal direttore artistico Leonardo De Amicis, prevede 36 eventi distribuiti in diverse location simboliche della città, tra cui la Scalinata di San Bernardino, l'Auditorium del Parco e il Ridotto del teatro Comunale.

