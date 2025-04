Lanterns Paul Ben Victor avrà un ruolo ricorrente nella serie

Paul Ben-Victor è tra gli ultimi attori ad ottenere un ruolo ricorrente in Lanterns, la serie HBO ispirata ai fumetti DC Comics.Secondo un articolo di Deadline, infatti, il veterano attore hollywoodiano avrebbe ottenuto il ruolo di un extra-terrestre dedito a svelare la verità e ad esigere vendetta contro coloro che hanno fatto del male al suo popolo. Consumato da un profondo e implacabile odio per la legge, è determinato a fare giustizia alle sue condizioni. Ben-Victor è noto per aver partecipato a serie tv quali The Wire e Vinyl.Cosa pensate del casting in atto di Lanterns? Scrivetelo nei commentiLanterns Cosa SappiamoLe riprese della serie Lanterns sono attualmente in corso essendo partite nel mese di febbraio.Lanterns sarà sviluppata dal creatore da Chris Mundy (Ozark), Damon Lindelof (Watchmen, Lost) e dallo scrittore di fumetti vincitore dell'Eisner Award Tom King.

