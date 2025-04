Laprimapagina.it - Lamezia Terme, oggi il “Laboratorio di Idee” con Gianpaolo Bevilacqua: si discute de “La decadenza dell’Occidente”

Leggi su Laprimapagina.it

Un nuovo appuntamento con il dibattito culturale e politico si terrà, mercoledì 23 aprile alle ore 18:30, apresso la sede di Corso Giovanni Nicotera 241. Protagonista dell’incontro sarà, candidato sindaco per le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025, che promuove l’evento “di!” come spazio di confronto aperto alla cittadinanza.Il tema centrale dell’iniziativa sarà “La”, affrontato attraverso gli interventi del Prof. Francesco Mastroianni (direzione nazionale del movimento Indipendenza), dell’Avv. Salvatore Accordino e dell’Avv. Felicia Villella. Un’occasione di riflessione collettiva sui profondi cambiamenti culturali, sociali e politici che attraversano il mondo occidentale, in un’epoca caratterizzata da crisi di valori, trasformazioni geopolitiche e sfide globali.