Ladro appena rilasciato ci riprova e uccide

Liberoquotidiano.it - Ladro appena rilasciato ci riprova e uccide Leggi su Liberoquotidiano.it Se l’era cavata con una denuncia. Non c’erano nemmeno gli estremi per un fermo di ventiquattr’ore. Dawda Bandeh, il gambiano di 28 anni che, il giorno di Pasqua, ha ucciso Angelito Acob Manansala nella villetta all’Arco della Pace di Milano dove l’uomo lavorava come domestico e (dopo) s’è messo a rovistare nei cassetti in cerca di contanti o gioielli come se nulla fosse accaduto, era stato pizzicato per furto (non una ma due volte) poco prima. La sera di sabato in zona porta Romana, cioè nell’esatta posizione speculare rispetto a via Giovanni Randaccio (dove si è consumato l’omicidio-furto), a sud-est della Madonnina. Uno di quei colpi che a raccontarli sembrano quasi una ragazzata: via Crema, Bandeh ruba un paio di jeans e un ombrello da un balcone; due poliziotti di una volante lo intercettano e scatta, per lui, una denuncia a piede libero.

