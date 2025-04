Ladri in azione nella zona orientale prese di mira le auto in sosta

Ladri in azione nella zona orientale: in particolare, amara sorpresa per diversi automobilisti che hanno trovato danneggiate le proprie vetture in sosta. Ignoti hanno portato via parte della carrozzeria o oggetti custoditi all'interno.Unanime, l'appello dei salernitani che chiedono maggiori. Salernotoday.it - Ladri in azione nella zona orientale: prese di mira le auto in sosta Leggi su Salernotoday.it in: in particolare, amara sorpresa per diversimobilisti che hanno trovato danneggiate le proprie vetture in. Ignoti hanno portato via parte della carrozzeria o oggetti custoditi all'interno.Unanime, l'appello dei salernitani che chiedono maggiori.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti: Ladri in azione nella zona orientale: prese di mira le auto in sosta; Zona orientale, ladri di pezzi di ricambio in azione; Raffica di furti tra Pastena, Mercatello e zona orientale: è emergenza, identificati 2 ladri -; Ondata di furti a Salerno: ripulito un altro locale, raffica di colpi nella zona orientale; Salerno: ennesimo colpo al Kursaal, la polizia ferma il ladro.

Se ne parla anche su altri siti: Salerno, ladri in azione a Casa Manzo: messi in fuga dai residenti; Salerno: ennesimo colpo al Kursaal, la polizia ferma il ladro; Ladri ancora in azione di notte a Cesena: si feriscono per entrare alla piscina comunale; Furti, terzo raid nelle zone industriali: i ladri entrano in piena notte e portano via la cassaforte. «Cercavano soldi»; Ladri in azione a Tagliacozzo, parla un residente: servono più controlli, manca personale.