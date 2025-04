La vacanza di Vieri alle Maldive finisce in ospedale 8220Un polmone sta bene l8217altro fischia8221

Leggi su Fanpage.it L'ex calciatore ha spiegato in un video su Instagram come sta, tranquillizzando tutti sulle sue condizioni di salute. "Mi sono detto: mi prendo il vecchio Brufen e in due o tre giorni mi passa, non è stato così".

Una vacanza iniziata male e finita peggio. Spiacevole disavventura per Christian Vieri durante il soggiorno alle Maldive: ecco come sta l’ex calciatore, dove aveva deciso di trascorrere il periodo di Pasqua con la moglie Costanza Caracciolo (sono insieme da sette anni e nel 2019 il loro amore è convolato a nozze) e le due figlie, Stella e Isabel.

Una vacanza iniziata male e finita peggio. Spiacevole disavventura per Christian Vieri durante il soggiorno alle Maldive: ecco come sta l’ex calciatore, che ha deciso di trascorrere il periodo di Pasqua con la moglie Costanza Caracciolo (sono insieme da sette anni e nel 2019 il loro amore è convolato a nozze) e le due figlie, Stella e Isabel.

