La sobrietà non sia silenzio ma dignità Bonanni contro il logorìo del 25 aprile

aprile. Non è il suono delle fanfare, né il silenzio raccolto delle corone deposte. È il brusio delle polemiche, delle strumentalizzazioni, delle accuse incrociate. Quest’anno, il lutto per la scomparsa del Pontefice ha spinto il Consiglio dei ministri a invitare alla sobrietà durante le celebrazioni della Liberazione. Un invito, si dirà, comprensibile: il 26 aprile si terranno i funerali solenni, con la presenza dei principali leader del mondo. Eppure, anche questo richiamo al contegno è stato letto da alcuni come un tentativo implicito di sminuire il significato politico e antifascista della giornata.Ciò che davvero inquieta, però, è che da anni si assiste a un lento ma costante logoramento del senso profondo del 25 aprile. Il suo spirito originario, quello della Resistenza popolare, plurale, unitaria, viene spesso deformato da chi piega la memoria a una visione faziosa della storia. Formiche.net - La sobrietà non sia silenzio ma dignità. Bonanni contro il logorìo del 25 aprile Leggi su Formiche.net C’è sempre un rumore di fondo che accompagna il 25. Non è il suono delle fanfare, né ilraccolto delle corone deposte. È il brusio delle polemiche, delle strumentalizzazioni, delle accuse incrociate. Quest’anno, il lutto per la scomparsa del Pontefice ha spinto il Consiglio dei ministri a invitare alladurante le celebrazioni della Liberazione. Un invito, si dirà, comprensibile: il 26si terranno i funerali solenni, con la presenza dei principali leader del mondo. Eppure, anche questo richiamo al contegno è stato letto da alcuni come un tentativo implicito di sminuire il significato politico e antifascista della giornata.Ciò che davvero inquieta, però, è che da anni si assiste a un lento ma costante logoramento del senso profondo del 25. Il suo spirito originario, quello della Resistenza popolare, plurale, unitaria, viene spesso deformato da chi piega la memoria a una visione faziosa della storia.

