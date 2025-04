La signora dei fiori gialli non va a San Pietro a salutare il Papa Troppo dolore prego in casa

Repubblica.it - La signora dei fiori gialli non va a San Pietro a salutare il Papa: “Troppo dolore, prego in casa” Leggi su Repubblica.it Carmela Mancuso era sempre in prima fila con il suo omaggio floreale: “A Pasqua mi ha abbracciata e mi ha detto grazie. Poi mi ha donato un rosario”

