La Sala Maggiore di Palazzo della Signoria diventa teatro per un giorno

Sala Maggiore di Palazzo della Signoria si trasformerà in un palcoscenico. I giovani che hanno partecipato al laboratorio di teatro curato da teatro Giovani teatro Pirata, nell’ambito del progetto ‘Giovani in biblioteca - Frequenza e scene di pace’. Anconatoday.it - La Sala Maggiore di Palazzo della Signoria diventa teatro per un giorno Leggi su Anconatoday.it JESI – Lunedì 28 aprile, dalle 14 alle 18, ladisi trasformerà in un palcoscenico. I giovani che hanno partecipato al laboratorio dicurato daGiovaniPirata, nell’ambito del progetto ‘Giovani in biblioteca - Frequenza e scene di pace’.

