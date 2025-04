La Resurrezione di Cristo Jim Caviezel sarà ringiovanito in CGI Chiederò a Gesù di operare attraverso me

Cristo di Mel Gibson svela i primi dettagli della produzione e spiega l'approccio al personaggio trentatreenne adesso che lui ne ha 56. Il ruolo di Gesù ne La passione di Cristo ha cambiato la vita di Jim Caviezel. Dopo l'esperienza estrema sul set di Mel Gibson, l'attore si è immerso nello studio della teologia e si è dedicato alla religione anima e corpo. A 22 anni di distanza il suo stesso corpo, invecchiato, sta per fare ritorno sul set del sequel La passione di Cristo: Resurrezione. In una recente intervista nello show di Arroyo Grande, Caviezel ha riflettuto sulla sua preparazione in vista del sequel, rivelando di non considerarlo "una performance, ma un confronto spirituale". "Non reciterò il ruolo di Gesù", ha . Movieplayer.it - La Resurrezione di Cristo, Jim Caviezel sarà ringiovanito in CGI: "Chiederò a Gesù di operare attraverso me" Leggi su Movieplayer.it L'interprete deldi Mel Gibson svela i primi dettagli della produzione e spiega l'approccio al personaggio trentatreenne adesso che lui ne ha 56. Il ruolo dine La passione diha cambiato la vita di Jim. Dopo l'esperienza estrema sul set di Mel Gibson, l'attore si è immerso nello studio della teologia e si è dedicato alla religione anima e corpo. A 22 anni di distanza il suo stesso corpo, invecchiato, sta per fare ritorno sul set del sequel La passione di. In una recente intervista nello show di Arroyo Grande,ha riflettuto sulla sua preparazione in vista del sequel, rivelando di non considerarlo "una performance, ma un confronto spirituale". "Non reciterò il ruolo di", ha .

