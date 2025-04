Dayitalianews.com - La Provincia di Latina apre il concorso per l’assunzione di sei geometri: un’opportunità per tutti i professionisti

Ladiha recentemente lanciato unpubblico perdi sei, come parte di un impegno a migliorare i servizi e le infrastrutture locali. Ildi impiego per igiovani, con l’obiettivo di rafforzare l’amministrazionele e supportare il lavoro tecnico sul territorio.Dettagli dele come partecipareIlè aperto a chi possiede i requisiti necessari per coprire i ruoli di istruttore tecnico. La selezione si articolerà in due fasi: una prova scritta e una prova orale. Gli interessati potranno inviare la loro domanda attraverso il portale InPA, entro il termine stabilito. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 15 maggio 2025, dando così tempo sufficiente ai candidati per prepararsi.