Sport.quotidiano.net - La Lucchese torna sconfitta dal derby contro l’Arezzo: 4-1

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arezzo, 23 aprile 2025 – Ladale adesso tutto si deciderà nella gara di domenicala Torres, visto che i rossoneri a stasera dovrebbero giocare i playout. Nella penultima giornata di campionato laè di scena ad Arezzo, dopo il rinvio di domenica a causa della morte di Papa Francesco. Assenti nelle fila dellaGucher squalificato e Rizzo e Ballarini con problemi fisici. Si rivede in campo Saporiti, mentre parte dalla panchina Tumbarello. Lainizia bene e al 9’ Saporiti ci prova direttamente su punizione, ma la palla sbatte sulla barriera ed arriva da Trombini nonostante il disturbo di Gasbarro. Ancora in avanti al 13’ con Magnaghi, che da fuori area ci prova di destro, ma il suo tiro viene murato da Gilli.risponde con una bella giocata di Tavernelli, che Visconti devia in angolo.