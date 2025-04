Romatoday.it - La giovane chef che inaugura nel cuore di Roma il ristorante dove si mangia solo al bancone

Si chiama Futura, è una creatura gastronomica appena nata al Rione Monti die sì, fa tornare in mente il brano in cui Lucio Dalla nell’80 sognava di chiamare una bimba proprio così. Anastasia Paris, lache l’ha immaginato con altri due soci, si è insediata in un localino da una.