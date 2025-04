La furbata di Macron si vota entro autunno

Macron, avrà nuovamente il diritto di sciogliere l’Assemblea nazionale, nei corridoi del potere parigino torna a circolare con insistenza la parola dissolution. «Il ritorno dello spettro dello scioglimento», ha scritto lunedì France Culture, riportando che la dissolution potrebbe coincidere con l’esame in autunno della futura legge di bilancio, che si preannuncia tanto difficile e intricato quanto quello del 2024, che ha portato alla caduta del governo di Michel Barnier. Perché non sarà facile trovare i quaranta miliardi di euro necessari a far quadrare i conti, il rischio di una nuova mozione di censura è elevatissimo e sia il Rassemblement national di Marine Le Pen, la destra sovranista, sia la France insoumise di Jean-Luc Mélenchon, la sinistra radicale, hanno già minacciato apertamente di essere pronti a sfiduciare l’attuale premier, François Bayrou. Liberoquotidiano.it - La furbata di Macron: si vota entro l'autunno Leggi su Liberoquotidiano.it A circa due mesi dalla fatidica data in cui, in base all’articolo 12 della Costituzione, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel, avrà nuovamente il diritto di sciogliere l’Assemblea nazionale, nei corridoi del potere parigino torna a circolare con insistenza la parola dissolution. «Il ritorno dello spettro dello scioglimento», ha scritto lunedì France Culture, riportando che la dissolution potrebbe coincidere con l’esame indella futura legge di bilancio, che si preannuncia tanto difficile e intricato quanto quello del 2024, che ha portato alla caduta del governo di Michel Barnier. Perché non sarà facile trovare i quaranta miliardi di euro necessari a far quadrare i conti, il rischio di una nuova mozione di censura è elevatissimo e sia il Rassemblement national di Marine Le Pen, la destra sovranista, sia la France insoumise di Jean-Luc Mélenchon, la sinistra radicale, hanno già minacciato apertamente di essere pronti a sfiduciare l’attuale premier, François Bayrou.

