La fila dei fedeli parte da via della Conciliazione San Pietro rimarrà aperta oltre la mezzanotte

Conciliazione la fila di fedeli che attendono di entrare nella Basilica di San Pietro per dare l'ultimo saluto a Papa Francesco. I fedeli arrivano da tutta Italia e anche dall'estero. Si prevedono oltre 4 ore di attesa per l'ingresso in Basilica che resterà aperta oltre. Europa.today.it - La fila dei fedeli parte da via della Conciliazione: San Pietro rimarrà aperta oltre la mezzanotte Leggi su Europa.today.it Comincia da metà di vialeladiche attendono di entrare nella Basilica di Sanper dare l'ultimo saluto a Papa Francesco. Iarrivano da tutta Italia e anche dall'estero. Si prevedono4 ore di attesa per l'ingresso in Basilica che resterà

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti

Ne parlano su altre fonti: La salma di Papa Francesco è a San Pietro per l'omaggio dei fedeli - Scuole chiuse a Roma sabato 26 per funerali del Papa; Papa Francesco, la salma a San Pietro. Lunga attesa per entrare in basilica. Meloni: “Sempre grati”; Morto Papa Francesco, tutti gli aggiornamenti in diretta: a San Pietro fedeli in fila otto ore per l'ultimo sa; Papa Francesco morto, alta affluenza di fedeli. Omaggio di Meloni a San Pietro; La salma di Papa Francesco nella basilica di San Pietro. L'omaggio di Meloni. In 100mila in fila per l'ultimo saluto. La bara a terra, non sul catafalco.

msn.com scrive: La salma di Papa Francesco in Basilica. I fedeli 4 ore in fila per l'omaggio. Il passaggio... - AGI - A partire dalle 11 è cominciato l'accesso dei fedeli nella Basilica di San Pietro per l'ultimo saluto al Papa. Circa 20 mila i presenti, secondo una prima stima fornita dalle forze dell'ordine.

Si legge su ilfattonisseno.it: In piazza o in fila per entrare, fedeli rendono omaggio a Papa Francesco - Un caldo sole accompagna i numerosi fedeli che dalle prime ore del mattino sono in fila in via di Porta Angelica per raggiungere i varchi sotto il colonnato del Bernini. In tanti stanno affollando la ...

Da pupia.tv: Ultimo saluto a Francesco: fedeli in fila a San Pietro per rendere omaggio al “Papa del popolo” - È un caldo sole primaverile ad accogliere le migliaia di fedeli che fin dalle prime luci dell’alba si sono messi in fila lungo via di Porta Angelica, ...