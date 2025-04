La festa patronale rinviata per Papa Francesco si terrà a inizio maggio

festa patronale a San Tammaro, che era in programma dal 21 al 26 aprile, era stata rinviata a data da destinarsi a seguito della scomparsa di Papa Francesco. A tal proposito il sindaco Vincenzo D'Angelo ha tenuto un ulteriore confronto con il parroco, don Giovanni Antonio Mingione, e il. Casertanews.it - La festa patronale rinviata per Papa Francesco si terrà a inizio maggio Leggi su Casertanews.it Laa San Tammaro, che era in programma dal 21 al 26 aprile, era stataa data da destinarsi a seguito della scomparsa di. A tal proposito il sindaco Vincenzo D'Angelo ha tenuto un ulteriore confronto con il parroco, don Giovanni Antonio Mingione, e il.

