La festa dei giocatori del Porto che ha fatto scandalo interrotta dall8217arrivo della polizia

festa per il 23º compleanno di Otavio si è trasformata in uno scandalo per alcuni giocatori del Porto: le immagini sui social li incastrano, hanno violato il regolamento. Leggi su Fanpage.it Laper il 23º compleanno di Otavio si è trasformata in unoper alcunidel: le immagini sui social li incastrano, hanno violato il regolamento.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti: La festa dei giocatori del Porto che ha fatto scandalo: interrotta dall’arrivo della polizia; Porto, notte brava in discoteca: provvedimenti esemplari per Otavio e Djalò; Dal Portogallo - Porto, provvedimento disciplinare per Djalo: 'Si valuta l'immediato ritorno alla Juventus'; La rivincita della movida. In 20mila ballano al porto: Non accadeva dalla Molo. Ora una festa ogni mese; Djalò punito per aver fatto festa tutta la notte: il Porto vuole rispedirlo subito alla Juventus.

Altre fonti ne stanno dando notizia: La festa dei giocatori del Porto che ha fatto scandalo: interrotta dall’arrivo della polizia; Porto, notte brava in discoteca: provvedimenti esemplari per Otavio e Djalò; Porto, Anselmi: "Espulsione? Giallo era sufficiente, gara condizionata".