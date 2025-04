Anteprima24.it - La Curva chiama: tutti al Partenio, cuore e bandiere per l’Avellino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Domenica contro l’Altamura sarà l’ultima partita di un’annata storica. Dobbiamo riempire ilnon solo con la voce, ma dando tutto ile con i colori che ci rappresentano da sempre. Chiediamo di portare allo stadio una bandiera biancoverde. che sia simbolo dell’amore di noiper la nostra squadra, la nostra terra. Facciamo tremare ogni settore, vibrare ogni gradone:si onora così, con voglia e identità. Coloriamo lo stadio di passione, come solo noi sappiamo“. E’ questo l’appello del tifo organizzato in occasione dell’ultima gara di campionato – domenica ore 20 – contro i pugliesi.Il comunicato dellaSud arriva dopo la promozione in Serie B arrivata sabato scorso contro il Sorrento. Ogni tifoso èto a portare una bandiera biancoverde.