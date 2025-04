La cugina di papa Francesco Aveva con sé un po della terra del Monferrato e amava la bagna cauda

Avevamo ancora cose da fare insieme". Così Nella Bergoglio, cugina di papa Francesco, dal Cuneese parla del Santo Padre. "Era uno della nostra famiglia, molto legato al Piemonte: dall'Astigiano e dal Monferrato Aveva preso un po' della nostra terra", aggiunge. "E amava la bagna cauda, perché nonna Rosa, a cui era molto legato da bambino, gli Aveva fatto conoscere in Argentina la cucina tipica piemontese", conclude.

