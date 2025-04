La cinese CATL presenta una batteria per auto con autonomia di 520 km e ricarica in 5 minuti

cinese CATL, il più grande produttore al mondo di batterie per auto elettriche, ha dichiarato di aver sviluppato una batteria con un'autonomia di 520 km e una ricarica in soli cinque minuti. CATL è in competizione con Byd, la casa automobilistica cinese che è pure secondo produttore di batterie. Il suo annuncio più recente riguardava un prodotto con autonomia di 400 km e ricarica sempre in 5 minuti. In entrami i casi si tratta di prestazioni superiori a quelle offerte dai prodotti Tesla. Un'altra svolta annunciata da CATL è il nuovo modello di batterie agli ioni di sodio. Il sodio ha proprietà chimiche simili al litio ma è molto più abbondante. Ora CATL è riuscita a ottenere livelli di prestazioni simili e la nuova batteria elimina la necessità di altri metalli, come il cobalto, nel processo di produzione.

