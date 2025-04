La Chimera Nuoto in luce ai Campionati Italiani Assoluti

Campionati Italiani Assoluti hanno chiuso la prima parte di stagione della Chimera Nuoto. Due nuotatori della società aretina sono scesi in vasca a Riccione nella massima manifestazione nazionale dove hanno vissuto un'occasione di confronto e crescita con i migliori atleti di tutta la penisola, registrando positivi risultati in diverse specialità.Particolari soddisfazioni sono arrivate con Sofia Napoli del 2010 che ha centrato la finale in tre delle quattro gare in cui è stata impegnata, dando seguito ai piazzamenti ottenuti ai Criteria Nazionali Giovanili dove aveva conquistato un oro, due argenti e tre bronzi.Una prestazione di assoluto rilievo è arrivata nei 400 misti dove ha meritato l'ottavo posto nella finale "B" con cui è risultata la più veloce del suo anno di età, poi ha ben figurato anche con il sesto posto nei 200 misti e l'ottavo posto nei 400 stile libero delle finali Junior.

