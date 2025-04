La Casertana insegue la salvezza Iori ritrova Heinz e valuta Bunino L invito degli ultras Sabato tutti al Pinto

Casertana slitta a domenica 27 aprile. La squadra di Manuel Iori, che insegue la salvezza diretta, sfiderà un Trapani lanciato verso i playoff al Provinciale: ai falchetti servirà fare punti fuori casa e sperare in un passo falso di Foggia e Messina. Europa.today.it - La Casertana insegue la salvezza, Iori ritrova Heinz e valuta Bunino. L'invito degli ultras: "Sabato tutti al Pinto" Leggi su Europa.today.it L’ultima trasferta della regular season dellaslitta a domenica 27 aprile. La squadra di Manuel, cheladiretta, sfiderà un Trapani lanciato verso i playoff al Provinciale: ai falchetti servirà fare punti fuori casa e sperare in un passo falso di Foggia e Messina.

Scrive casertanews.it: La Casertana insegue la salvezza, Iori ritrova Heinz e valuta Bunino. L'invito degli ultras: "Sabato tutti al Pinto" - La Casertana sfida il Trapani, servono punti e speranze per evitare i playout. Tifosi assenti, ma vicini alla squadra ...

Riporta casertanews.it: Casertana, quattro finali per la salvezza: si parte da Giugliano, Iori ritrova un difensore - la Casertana è attesa da tre trasferte e da una gara casalinga prima di chiudere la regular season. La squadra di Manuel Iori, reduce dalla larga vittoria ottenuta al Pinto, si è rilanciata in ...

Scrive ilmattino.it: Trapani-Casertana, probabili formazioni: la gara che vale una stagione - Slitta di un giorno Trapani-Casertana. La Lega ha deciso di posticipare a domenica alle 20 la gara originariamente in programma sabato, giorno dei funerali di Papa Francesco. Un giorno in ...