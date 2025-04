La cantante jazz tarantina Patrizia Conte in concerto al Abeliano diretta da Paolo lepore

All’ultima edizione di “The Voice Senior” la cantante jazz tarantina Patrizia Conte, ha emozionato il pubblico e i giudici con la sua interpretazione di “Portati Via” di Mina, guadagnandosi applausi a scena aperta e lodi da parte dei coach, oltre a vincere meritatamente l’edizione 2025 del talent.

Sabato 1 marzo il Louisiana Jazz Club, dopo il grande successo del 2023, ha il piacere di presentare il ritorno sul proprio palco della cantante americana Shanna Waterstown.

