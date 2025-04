Koopmeiners Juve futuro già in bilico anche per l’olandese Svelata la posizione del club Cosa filtra in vista della prossima stagione

Koopmeiners Juve, futuro già in bilico? La posizione del club in vista della prossima stagione: Cosa filtra sul centrocampista olandeseIl futuro è già in bilico anche per Koopmeiners? Gazzetta.it fa il punto sulla situazione dell'olandese, spiegando che «alla Continassa continuano a vederlo centrale nel nuovo progetto bianconero e ripongono tutti la massima fiducia nei suoi confronti, anche per la grande disponibilità che mostra sempre». Koopmeiners avrà almeno un'altra stagione, oltre ai restanti mesi di quella in corso, per prendersi la Juve.

