Thesocialpost.it - Juventus sconfitta a Parma: la corsa alla Champions diventa più difficile

Leggi su Thesocialpost.it

Lainciampa in trasferta contro il, subendo unache complica il cammino verso la qualificazione inLeague. Un gol di Pellegrino a fine primo tempo sigilla il risultato per i gialloblù, che esultano davanti a leggende come Hernan Crespo, Lilian Thuram e Fabio Cannavaro. Per la, una serata da dimenticare, caratterizzata da una prestazione opaca e priva di mordente, che segna il primo ko dell’era Tudor.Implicazioni in ClassificaLapesa non solo sul morale ma anche sulla classifica: i bianconeri scivolano al quinto posto, a un punto dal Bologna, mentre la Lazio si avvicina pericolosamente. A complicare ulteriormente le cose, l’infortunio muscolare di Vlahoviccoscia destra, che lo costringe a lasciare il campo all’intervallo, rappresenta un duro colpo per Tudor.