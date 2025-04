Jovic a Mediaset Era una partita importante per me Oggi ho dimostrato le mie qualità…

Jovic a Mediaset: «Era una partita importante per me! Oggi ho dimostrato le mie qualità.» Le parole dell’attaccante rossoneroBruttissima serata per l‘Inter di Simone Inzaghi, che nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan perde 3-0 e viene eliminata dalla competizione. Doccia fredda per i nerazzurri che vedono sfumare i sogni di Triplete, rimanendo ancora dentro a due competizioni su tre. Grandissima doppietta di Jovic, uomo scelto da Conceicao questa sera che regala il doppio vantaggio ai rossoneri, che chiudono le marcature a fine gara, grazie a Reijnders. L’attaccante serbo, autore dei due gol, ha parlato a fine partita ai microfoni di Mediaset:LE PAROLE DI Jovic – «Era una partita veramente importante per noi, sappiamo che in Serie A non abbiamo fatto bene. Internews24.com - Jovic a Mediaset: «Era una partita importante per me! Oggi ho dimostrato le mie qualità…» Leggi su Internews24.com : «Era unaper me!hole mie qualità.» Le parole dell’attaccante rossoneroBruttissima serata per l‘Inter di Simone Inzaghi, che nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan perde 3-0 e viene eliminata dalla competizione. Doccia fredda per i nerazzurri che vedono sfumare i sogni di Triplete, rimanendo ancora dentro a due competizioni su tre. Grandissima doppietta di, uomo scelto da Conceicao questa sera che regala il doppio vantaggio ai rossoneri, che chiudono le marcature a fine gara, grazie a Reijnders. L’attaccante serbo, autore dei due gol, ha parlato a fineai microfoni di:LE PAROLE DI– «Era unaveramenteper noi, sappiamo che in Serie A non abbiamo fatto bene.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Approfondimenti da altre fonti: 36' | Gol di Jovic (Inter-Milan 0-1); Milan, Jovic a SM : Era molto importante vincere, ce ne andiamo a Roma a giocare la finale; Inter-Milan 0-2, risultato in diretta di Coppa Italia: doppietta di Jovic; Jovic: “Abbiamo qualità, ora ce ne andiamo a Roma!”. E Reijnders: “Vogliamo la coppa”; Coppa Italia 2024-2025: Inter-Milan: partita integrale Video.

Riporta informazione.it: Jovic a Mediaset: «Era una partita importante per me! Oggi ho dimostrato le mie qualità…» - Jovic a Mediaset: «Era una partita importante per me! Oggi ho dimostrato le mie qualità…» Le parole dell’attaccante rossonero Bruttissima serata per l‘Inter di Simone Inzaghi, che nella gara di ritorn ...

Da sport.virgilio.it: Jovic si è preso il Milan, la doppietta all’Inter non è un caso: i numeri che possono cambiare il suo futuro - Jovic era destinato a salutare il Milan a fine stagione, ma la doppietta all'Inter e il rendimento delle ultime settimane può portare la dirigenza rossonera a rinnovare il suo contratto ...

Come scrive msn.com: Pagelle Milan: Jovic e Reijnders due giganti, Fofana le prende tutte - Maignan 6,5 - Ha ritrovato la sicurezza dei tempi migliori, rendendo apparentemente semplici anche gli interventi che in realtà proprio semplici non sarebbero. Tomori 6,5 - Se qualcuno aveva dubbi su ...