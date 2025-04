Jovanotti fan trovano le loro auto vandalizzate e svaligiate dopo il concerto all8217Eur

auto prese di mira all'Eur durante il concerto di Jovanotti al Palazzetto dello Sport. La denuncia sui social dei fan che hanno trovato le loro auto con i vetri rotti e svaligiate dei loro effetti personali. Leggi su Fanpage.it Decine diprese di mira all'Eur durante ildial Palazzetto dello Sport. La denuncia sui social dei fan che hanno trovato lecon i vetri rotti edeieffetti personali.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media: Jovanotti, concerto con furto per i fan romani: ladri all’assalto delle auto parcheggiate all’Eur; Jovanotti a Bologna: parcheggi e scaletta. I biglietti? Ecco le nuove date; VIDEO | Jovanotti e l’emozione di sentirsi in radio: “Accosto e canto con voi”.

Se ne parla anche su altri siti: Sanremo, Jovanotti acclamato dai fan in strada; Jovanotti sulla famiglia: “Da bambino speravo che i miei genitori si lasciassero”; Jovanotti: dedica speciale alla fan Angelica, ma non fa in tempo.