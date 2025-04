Jovanotti ci ripensa slitta a domenica il concerto di sabato a Roma

concerto, con dedica speciale a Papa Francesco, Jovanotti fa un passo indietro e il concerto di sabato a Roma – giorno dei funerali del pontefice – slitta a domenica sera. Trident, società organizzatrice del tour 'Palajova', informa che "il concerto di Jovanotti, previsto per sabato 26 aprile 2025 al Palazzo dello Sport di Roma, è posticipato a domenica 27 aprile 2025. La decisione è stata adottata in segno di rispetto per le esequie del Santo Padre. L'evento costituisce il quarto appuntamento Romano e sarà recuperato il giorno seguente. I biglietti acquistati per la data del 26 aprile restano validi per il concerto del 27 aprile. Chi non potesse partecipare potrà chiedere il rimborso dalle ore 10:00 di mercoledì 23 aprile fino alle ore 18:00 di giovedì 24 aprile facendone richiesta tramite i siti di Ticketone e Ticketmaster.

