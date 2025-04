Jovanotti cambia idea e posticipa il concerto del 26 aprile in segno di rispetto per i funerali di Papa Francesco VIDEO

Jovanotti ci ripensa e decide di posticipare il concerto previsto per il 26 aprile, giorno in cui a Roma si terranno i funerali di Papa Francesco. Il cantante, protagonista di una serie di live al PalaEur, inizialmente aveva deciso di lasciare invariate le date del suo concerto, che prevedevano, per l’appunto, un’esibizione anche sabato 26 aprile. “Tutta la squadra di PalaJova è arrivata a Roma ieri mattina e come tutti abbiamo appreso in diretta la notizia della morte di Papa Francesco. Suoneremo a Roma a partire da stasera. Moltissimi hanno programmato da tempo di partecipare a questi concerti, in molti arrivando a Roma da lontano. Suoneremo e realizzeremo i concerti romani con tutto il nostro slancio e la nostra passione di sempre e più di sempre” aveva dichiarato Jovanotti.Ora, però, è arrivato il dietrofront. Tpi.it - Jovanotti cambia idea e posticipa il concerto del 26 aprile in segno di rispetto per i funerali di Papa Francesco | VIDEO Leggi su Tpi.it ci ripensa e decide dire ilprevisto per il 26, giorno in cui a Roma si terranno idi. Il cantante, protagonista di una serie di live al PalaEur, inizialmente aveva deciso di lasciare invariate le date del suo, che prevedevano, per l’appunto, un’esibizione anche sabato 26. “Tutta la squadra di PalaJova è arrivata a Roma ieri mattina e come tutti abbiamo appreso in diretta la notizia della morte di. Suoneremo a Roma a partire da stasera. Moltissimi hanno programmato da tempo di partecipare a questi concerti, in molti arrivando a Roma da lontano. Suoneremo e realizzeremo i concerti romani con tutto il nostro slancio e la nostra passione di sempre e più di sempre” aveva dichiarato.Ora, però, è arrivato il dietrofront.

