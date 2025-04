Jolanda Renga ha un nuovo tatuaggio il significato della scritta sul braccio

nuovo tattoo per Jolanda Renga: è una frase che ripete sin da quando è piccola e che racconta molto del suo carattere. Leggi su Fanpage.it tattoo per: è una frase che ripete sin da quando è piccola e che racconta molto del suo carattere.

Potrebbe interessarti anche:

Le notizie più recenti da fonti esterne: Jolanda Renga ha un nuovo tatuaggio: il significato della scritta sul braccio; TeenZ, Jolanda Renga ha inaugurato il nuovo spazio a Elnòs; Ambra Angiolini, chi è la figlia Jolanda. Il (quasi) matrimonio in Africa e il rapporto speciale con Renga; New York: Jolanda Renga presenta il suo libro “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia” all’IIC; Jolanda Renga, viaggio d'amore con il fidanzato Filippo: spunta a sorpresa anche papà Francesco.

Cosa riportano altre fonti: Jolanda Renga ha un nuovo tatuaggio: il significato della scritta sul braccio; Ambra Angiolini compie 48 anni: il messaggio speciale della figlia Jolanda; Ambra Angiolini compie 48 anni: la dolce dedica della figlia Jolanda e il mistero del numero 8; Ambra Angiolini compie 47 anni: l'amore con Renga, i presunti tradimenti di Allegri, la lite con Victoria Cabello e le accuse per l'affitto abusivo; Francesco Renga: «Ambra? Non sapevo chi fosse, è stato devastante. Mia figlia Jolanda si arrabbia quando non seguo le sue dritte».