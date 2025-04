Dilei.it - Jeff Bezos, matrimonio a Venezia: tutti gli invitati Vip del patron di Amazon

Si avvicina il gran giorno pere Lauren Sanchez. I due si sposeranno a, come in una favola e, neanche a dirlo, non baderanno a spese. Sono apparse online le prime stime vertiginose, così come la lista provvisoria degliVip, che non delude le aspettative.IldiIl miliardario e la giornalista, titolo provvisorio di una fiaba immersa in un oceano di dollari e pacchi. Il prossimo capitolo si svolgerà a, dove uno degli uomini più ricchi al mondo,di, ha deciso di celebrare il suo amore con la fidanzata 55enne (sì, sembra molto più giovane a seconda degli scatti, ma la differenza d’età è di appena 6 anni).La magica città italiana ospiterà i festeggiamenti per tre giorni, dal 24 al 26 giugno. Per quanto gli effetti si sentiranno eccome tra le vie del centro lagunare, la privacy della coppia e dei lorosarà assolutamente garantita da una scelta ben precisa: festeggeranno sullo yacht Koru.