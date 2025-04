Jasmine 16 anni è scomparsa da ormai una settimana l’appello dei familiari per avere informazioni Ricerche in tutto il Lazio

Jasmine Nhari, una ragazza di 15 anni, è scomparsa dalla sua abitazione a Cervia (RA) all’alba del 17 aprile 2025. La giovane, residente a Modena, non è più stata vista dopo quella data e la sua famiglia è molto preoccupata per la sua sicurezza.Le caratteristiche e l’abbigliamento al momento della scomparsaJasmine è alta 1,78 m e pesa circa 60 kg. Ha capelli castani lunghi fino alle spalle e occhi marroni. Al momento della scomparsa, indossava una felpa verde, leggings neri, scarpe “Nike” blu scuro e un zaino viola e rosa. È importante sottolineare che la giovane non aveva con sé documenti di riconoscimento.Possibile spostamento verso RomaSecondo le informazioni in possesso degli inquirenti, Jasmine potrebbe essersi diretta a Roma, dove potrebbe trovarsi con un ragazzo di 16 anni. Dayitalianews.com - Jasmine, 16 anni, è scomparsa da ormai una settimana: l’appello dei familiari per avere informazioni. Ricerche in tutto il Lazio Leggi su Dayitalianews.com Nhari, una ragazza di 15, èdalla sua abitazione a Cervia (RA) all’alba del 17 aprile 2025. La giovane, residente a Modena, non è più stata vista dopo quella data e la sua famiglia è molto preoccupata per la sua sicurezza.Le caratteristiche e l’abbigliamento al momento dellaè alta 1,78 m e pesa circa 60 kg. Ha capelli castani lunghi fino alle spalle e occhi marroni. Al momento della, indossava una felpa verde, leggings neri, scarpe “Nike” blu scuro e un zaino viola e rosa. È importante sottolineare che la giovane non aveva con sé documenti di riconoscimento.Possibile spostamento verso RomaSecondo lein possesso degli inquirenti,potrebbe essersi diretta a Roma, dove potrebbe trovarsi con un ragazzo di 16

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Il ballo, la cena, le crisi e Jasmine: la storia d'amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca; Sara e Jasmine, scomparse a 16 anni: «Nessuna notizia da giorni, genitori preoccupati». L'appello a Chi l'ha v; Tennis: 12 anni fa la campionessa Jasmine Paolini sui campi dello Sporting Club San Severo. Oggi come allora si lavora per la nuova generazione di tennisti.; Amanda Lecciso, gli amori, i figli, i rapporti con Loredana Lecciso: «Jasmine per me è come una figlia»; Francesca Tocca e Raimondo Todaro: amore al capolinea. L’annuncio social gela i fan della coppia.