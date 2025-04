Jack Nicholson gli 88 anni dell’anti divo ribelle di Hollywood che ha dato un volto al terrore e voce all’inquietudine

volto e maschera come mai unite a fil doppio semplicemente nel suo nome: Jack Nicholson, un mito che, tra storia del cinema e leggende metropolitana, complice una vita vissuta sempre sul crinale tra ironia e vulnerabilità, genio e sregolatezza, passione e furore, amore e profonda malinconia, quotidianità tormentata e straordinarietà artistica. Una vita che ieri ha segnato sul calendario dell’immaginario collettivo l’88esimo compleanno di un interprete sublime che sul grande schermo ha dato sguardo al terrore puro (Shining); voce profonda all’inquietudine e alla ribellione.Gli 88 anni di Jack Nicholson, indomito anti-divoSia che fosse, come in Easy rider, la ribellione sociale che ha stampato a caratteri di celluloide il manifesto della disillusione e della contro-cultura americana degli anni ’60. Secoloditalia.it - Jack Nicholson, gli 88 anni dell’anti-divo ribelle di Hollywood che ha dato un volto al terrore e voce all’inquietudine Leggi su Secoloditalia.it Provocatorio, irriverente, disarmantee maschera come mai unite a fil doppio semplicemente nel suo nome:, un mito che, tra storia del cinema e leggende metropolitana, complice una vita vissuta sempre sul crinale tra ironia e vulnerabilità, genio e sregolatezza, passione e furore, amore e profonda malinconia, quotidianità tormentata e straordinarietà artistica. Una vita che ieri ha segnato sul calendario dell’immaginario collettivo l’88esimo compleanno di un interprete sublime che sul grande schermo hasguardo alpuro (Shining);profondae alla ribellione.Gli 88di, indomito anti-Sia che fosse, come in Easy rider, la ribellione sociale che ha stampato a caratteri di celluloide il manifesto della disillusione e della contro-cultura americana degli’60.

Anjelica Huston svela come Jack Nicholson l'abbia sorpresa offrendole il suo aiuto in un momento difficile

L'attrice Anjelica Huston ha raccontato che il suo ex Jack Nicholson le ha offerto il suo aiuto durante i recenti incendi che hanno colpito Los Angeles. Anjelica Huston ha rivelato che Jack ...

Jack Nicholson: apparizione a sorpresa al SNL50 per introdurre Adam Sandler

Jack Nicholson ha interrotto momentaneamente il pensionamento per comparire durante la serata che ha celebrato i cinquant'anni del Saturday Night Live. Jack Nicholson è sparito dalle scene per motivi ...

Jack Nicholson, la rarissima apparizione in pubblico per i 50 anni del Saturday Night Live

L’attore ottantasettenne, da tempo lontano dalle scene (con molte voci su una sua presunta demenza senile) è stato ospite a sorpresa del celebre programma americano. Ed è apparso in buona forma

