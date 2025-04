Its Academy meccatronico premiati tutti i 12 corsi presenti in Veneto

Academy meccatronico Veneto si conferma tra le eccellenze italiane della formazione tecnica post-diploma. I 12 corsi attivati nel biennio 2021-2023 sono stati tutti inseriti in fascia di premialità nel Monitoraggio Nazionale 2025 realizzato da INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione.

Usa, Pentagono ordina a US Naval Academy rimozione di 400 libri contro diversità, equità e inclusione, operazione voluta da Hegseth

Il segretario alla difesa Pete Hesgseth ha imposto la decisione di far rimuovere 400 libri dalla US Naval Academy per eliminare contenuti legati a diversità, equità e inclusione Il Pentagono ha ordinato alla biblioteca della US Naval Academy, tramite il segretario alla Difesa Pete Hegseth, la

Lezioni di cinema, le telecamere di Rai 2 puntate sulla Blow-up Academy

La Blow-up Academy di Ferrara sarà al centro di un servizio, destinato ad andare in onda mercoledì 2 aprile su Rai 2, nell'ambito della rubrica 'Costume e società'.

ITS Academy, riserva 10% per assunzioni nei Comuni. Cosa prevede la bozza del DL PA

Lo schema di decreto sul reclutamento e l'organizzazione della Pubblica Amministrazione, in attesa di esame da parte del Consiglio dei Ministri, introduce una quota del 10% delle assunzioni nei Comuni, Province e Città Metropolitane riservata a candidati con specifiche qualifiche tecniche.

