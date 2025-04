Italiano e la vittoria contro l’Inter Trionfare a trenta secondi dalla fine è stata una liberazione

Italiano ha commentato la vittoria del Bologna contro l’Inter nei minuti finali grazie al gol di OrsoliniLe parole di Italiano dopo Bologna Inter di domenica, il tecnico presentando la semifinale di ritorno in Coppa Italia con i nerazzurri ha svelato un retroscena in conferenza stampa:LA SITUAZIONE – «Orsolini è stato bravo e sono contento perché ha dimostrato ancora una volta l’attaccamento alla maglia e poi io dal gabbiotto in tribuna ho visto dall’alto questa sua giocata e siamo esplosi di gioia. Alla fine, ottenere una vittoria contro una squadra come l’Inter, a trenta secondi dalla fine, è stata una liberazione. Da quando non abbiamo le Coppe e lavoriamo con la settimana tipo studiamo nei minimi dettagli le partite, è entrato Orso che l’abbiamo sacrificato dall’inizio per avere un piano gara che ci portasse alla vittoria. Internews24.com - Italiano e la vittoria contro l’Inter: «Trionfare a trenta secondi dalla fine è stata una liberazione» Leggi su Internews24.com ha commentato ladel Bolognanei minuti finali grazie al gol di OrsoliniLe parole didopo Bologna Inter di domenica, il tecnico presentando la semifinale di ritorno in Coppa Italia con i nerazzurri ha svelato un retroscena in conferenza stampa:LA SITUAZIONE – «Orsolini è stato bravo e sono contento perché ha dimostrato ancora una volta l’attaccamento alla maglia e poi io dal gabbiotto in tribuna ho visto dall’alto questa sua giocata e siamo esplosi di gioia. Alla, ottenere unauna squadra come, a, èuna. Da quando non abbiamo le Coppe e lavoriamo con la settimana tipo studiamo nei minimi dettagli le partite, è entrato Orso che l’abbiamo sacrificato dall’inizio per avere un piano gara che ci portasse alla

Potrebbe interessarti anche:

Ne parlano su altre fonti: Italiano: Bologna, vogliamo regalarti un sogno. E su Inter o Milan...; Italiano: “Orsolini? Un gol così contro una squadra come l’Inter è stata un’esplosione”; Un gol pazzesco di Orsolini al 94' regala la vittoria al Bologna: il Napoli aggancia l'Inter in vetta! Rivivi la diretta; L’Inter cade a Bologna, aggancio del Napoli in vetta alla classifica: decisivo Orsolini al 94'; Il Milan trionfa nella Supercoppa italiana: vittoria per 3-2 contro l’Inter a Riad.

Approfondimenti da altre fonti: Italiano: “Orsolini? Un gol così contro una squadra come l’Inter è stata un’esplosione”; Vincenzo Italiano espulso: squalifica in arrivo dopo la vittoria del Bologna sull'Inter; Vincenzo Italiano: “L’Inter una delle squadre più forti al mondo“; Bologna, Italiano: "Inter? Una delle squadre migliori al mondo. Obiettivo Europa"; Inter, la vittoria contro il Bayern scrive la storia nerazzurra in Champions League. Il record battuto a distanza di 14 anni.