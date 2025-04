Italia in lutto è morto proprio lui famoso in tutto il mondo

mondo del suo settore, partendo da una piccola provincia per creare un colosso internazionale del settore. A dare l'annuncio della scomparsa è stata l'azienda stessa, oggi attiva con numerosi stabilimenti in Italia e in Europa, sottolineando la grande eredità umana e imprenditoriale lasciata dal suo storico fondatore."La sua è una storia straordinaria di crescita e dedizione, iniziata in una bottega di paese e divenuta una realtà internazionale," si legge nel comunicato. Un racconto che parte da lontano, precisamente nel 1970, quando il futuro leader del pane aprì la sua prima attività a Vicenza. Quella piccola panetteria in Corso Padova è ancora lì, simbolo di un sogno che nel tempo ha assunto proporzioni sempre più ampie.

