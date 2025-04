Isola dei famosi 2025 i concorrenti e ultima novità il nome clamoroso nel cast

Iltempo.it - Isola dei famosi 2025, i concorrenti e l'ultima novità: il nome clamoroso nel cast

L'edizionedell'dei, il celebre reality show di Canale 5, si preannuncia più scoppiettante che mai, con un mix di personaggi noti eche promettono di accendere l'attenzione del pubblico. Con la conduzione affidata a Veronica Gentili, il programma si prepara a tornare in onda con una serie di cambiamenti che potrebbero rivoluzionare il format, regalando sorprese e colpi di scena fin dalle prime puntate. I primiufficiali (o quasi.) Sono emerse le prime indiscrezioni riguardanti iche parteciperanno all'edizionedell'. Tra i volti più noti troviamo Antonella Mosetti, ex stella di “Non è la Rai” e già concorrente del Grande Fratello Vip nel 2016. Il suo ritorno sulla scena televisiva, con la grinta che l'ha sempre contraddistinta, non passerà inosservato.