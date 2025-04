Ischia e Procida boom di arrivi nel periodo pasquale stranieri in aumento

arrivi a Ischia e Procida del periodo pasquale, raccolti dalle capitanerie di porto delle due isole che in questi giorni hanno vigilato sulla sicurezza della navigazione e portuale nei diversi approdi. Da Procida arrivano dunque dati positivi paragonati a quelli dello scorso anno (quando comunque Pasqua è arrivato ben 20 giorni prima): sulla più piccola delle isole del golfo di Napoli infatti, da martedì scorso a Pasquetta, sono sbarcate oltre 14mila persone rispetto alle circa 12mila dello scorso anno; tra arrivi e partenze complessivamente nel porto commerciale di Marina Grande nel periodo pasquale sono transitate 25.676 persone a conferma dell’appello che Procida ha saputo mantenere intatto anche dopo la fine dell’anno da Capitale italiana della Cultura. Leggi su Ildenaro.it Nonostante il meteo non particolarmente favorevole sono decisamente buoni i dati deglidel, raccolti dalle capitanerie di porto delle due isole che in questi giorni hanno vigilato sulla sicurezza della navigazione e portuale nei diversi approdi. Daarrivano dunque dati positivi paragonati a quelli dello scorso anno (quando comunque Pasqua è arrivato ben 20 giorni prima): sulla più piccola delle isole del golfo di Napoli infatti, da martedì scorso a Pasquetta, sono sbarcate oltre 14mila persone rispetto alle circa 12mila dello scorso anno; trae partenze complessivamente nel porto commerciale di Marina Grande nelsono transitate 25.676 persone a conferma dell’appello cheha saputo mantenere intatto anche dopo la fine dell’anno da Capitale italiana della Cultura.

