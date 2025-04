Irpef 2025 niente acconto per pensionati e dipendenti senza altri redditi

Irpef 2025: con il decreto, approvato ieri, martedì 22 aprile, dipendenti e pensionati senza redditi aggiuntivi non dovranno versare nuove somme. Una misura promessa dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e resasi necessaria dopo la denuncia della Cgil, che aveva fatto notare come, nonostante l’accorpamento da 4 a tre delle aliquote Irpef scattato nel 2024, quest’anno i lavoratori dipendenti rischiavano di veder calcolati gli acconti come fossero ancora 4.acconto Irpef 2025, il decreto correttivo del governo“L’intervento si è reso necessario per correggere un difetto di coordinamento tra il decreto legislativo del 2023, attuativo della delega fiscale, che prevedeva per il solo 2024 la riduzione delle aliquote Irpef da 4 a 3 e la legge di Bilancio 2025 che ha reso strutturale la predetta riduzione di aliquote”, spiega il viceministro all’Economia Maurizio Leo, “l‘obiettivo è sempre quello di tutelare i contribuenti e garantire una corretta applicazione della riforma fiscale. Lapresse.it - Irpef 2025, niente acconto per pensionati e dipendenti senza altri redditi Leggi su Lapresse.it Arriva l’attesa soluzione al problema degli acconti: con il decreto, approvato ieri, martedì 22 aprile,aggiuntivi non dovranno versare nuove somme. Una misura promessa dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e resasi necessaria dopo la denuncia della Cgil, che aveva fatto notare come, nonostante l’accorpamento da 4 a tre delle aliquotescattato nel 2024, quest’anno i lavoratoririschiavano di veder calcolati gli acconti come fossero ancora 4., il decreto correttivo del governo“L’intervento si è reso necessario per correggere un difetto di coordinamento tra il decreto legislativo del 2023, attuativo della delega fiscale, che prevedeva per il solo 2024 la riduzione delle aliquoteda 4 a 3 e la legge di Bilancioche ha reso strutturale la predetta riduzione di aliquote”, spiega il viceministro all’Economia Maurizio Leo, “l‘obiettivo è sempre quello di tutelare i contribuenti e garantire una corretta applicazione della riforma fiscale.

