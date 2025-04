Inzaghi via dall’Inter stasera succede tutto dopo il derby

dopo il ko in campionato sul campo del Bologna e risuona l’allarme per la squadra di Inzaghi.“Inzaghi via dall’Inter stasera”: succede tutto dopo il derby (LaPresse) – Calciomercato.itUn’Inter apparsa in alcuni tratti del match stanca e che Inzaghi non è riuscito a risollevare con i cambi. Proprio l’allenatore è finito sotto accusa durante e dopo il derby di coppa: le scelte di formazione poco piacciono ai tifosi nerazzurri, ancora meno le sostituzioni ed allora il tecnico diventa il capro espiatorio e ne viene chiesto anche l’esonero. Calciomercato.it - “Inzaghi via dall’Inter stasera”: succede tutto dopo il derby Leggi su Calciomercato.it La brutta sconfitta contro il Milan fa scattare l’allarme in casa nerazzurra e nel mirino ci finisce il tecnico piacentinoL’Inter esce dalla coppa Italia. I nerazzurri vengono travolti 3-0 dal Milan e dicono addio alla competizione. Seconda sconfitta consecutivail ko in campionato sul campo del Bologna e risuona l’allarme per la squadra di.“via”:il(LaPresse) – Calciomercato.itUn’Inter apparsa in alcuni tratti del match stanca e chenon è riuscito a risollevare con i cambi. Proprio l’allenatore è finito sotto accusa durante eildi coppa: le scelte di formazione poco piacciono ai tifosi nerazzurri, ancora meno le sostituzioni ed allora il tecnico diventa il capro espiatorio e ne viene chiesto anche l’esonero.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Le notizie più recenti da fonti esterne: “Inzaghi via dall’Inter stasera”: succede tutto dopo il derby; Clamoroso Inzaghi, via dall'Inter? Sportitalia: C'è un club pronto a svenarsi per lui; Trevisani: “Inzaghi via dall’Inter? Lo vedo solo in un altro club. Dimarco più forte di Theo, ma fino a tre anni fa…”; Trevisani: “Inzaghi via dall’Inter? E perché? Ma c’è questo club che ha già bussato”; Inzaghi, l'Inter e le panchine girevoli: profumo di Premier, chi lo segue.

Secondo msn.com: Inzaghi via dall’Inter? Spunta un sostituto clamoroso - Dubbi sul futuro di Inzaghi, la Premier lo tenta ancora L’avvicinamento al big match non è stato dei più tranquilli per l’Inter. L’infortunio di Thuram, per cui permane un cauto ottimismo ...

Segnala calcioblog.it: Inzaghi via dall’Inter? Il successore potrebbe essere un clamoroso ritorno - Leggi l’articolo completo Inzaghi via dall’Inter? Il successore potrebbe essere un clamoroso ritorno, su Notizie Inter.

Scrive calcioblog.it: Inzaghi via dall’Inter in un caso: l’ipotesi che spiazza i tifosi - Poi, se l’Inter dovesse arrivare alla finale, tutto sarebbe possibile. Leggi l’articolo completo Inzaghi via dall’Inter in un caso: l’ipotesi che spiazza i tifosi, su Notizie Inter.