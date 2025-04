Inzaghi Stanchezza non dev’essere un’alibi Inter deve fare di più

Inzaghi ha parlato nel post-partita di Inter-Milan, sfida vinta con il punteggio di 3-0 da parte dei rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni.IL COMMENTO – Simone Inzaghi si è così espresso a Canale5 al termine della sfida di Coppa Italia vinta dal Milan contro l’Inter per 3-0: «Ci dispiace per i nostri tifosi, che erano tantissimi, ma questo è il calcio. Bisogna fare i complimenti al Milan, che ha fatto un’ottima gara. Il rammarico riguarda il primo tempo, in cui non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni. Sul primo gol dovevamo fare meglio in marcatura, mentre sul secondo non siamo stati fortunati. Ripercussione psicologica? Non siamo abituati a due sconfitte consecutive, dovremo analizzarle nel modo giusto. A Bologna abbiamo fatto una buona gara, non dovevamo perderla alla fine. Inter-news.it - Inzaghi: «Stanchezza non dev’essere un’alibi. Inter deve fare di più!» Leggi su Inter-news.it Simoneha parlato nel post-partita di-Milan, sfida vinta con il punteggio di 3-0 da parte dei rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni.IL COMMENTO – Simonesi è così espresso a Canale5 al termine della sfida di Coppa Italia vinta dal Milan contro l’per 3-0: «Ci dispiace per i nostri tifosi, che erano tantissimi, ma questo è il calcio. Bisognai complimenti al Milan, che ha fatto un’ottima gara. Il rammarico riguarda il primo tempo, in cui non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni. Sul primo gol dovevamomeglio in marcatura, mentre sul secondo non siamo stati fortunati. Ripercussione psicologica? Non siamo abituati a due sconfitte consecutive, dovremo analizzarle nel modo giusto. A Bologna abbiamo fatto una buona gara, non dovevamo perderla alla fine.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Inter, Inzaghi: “La stanchezza c’è ma non deve essere un alibi. Volevamo la finale”; Inter, Inzaghi: Bisogna dare merito al Milan, nelle cinque partite ci ha messo in difficoltà e noi,...; Inzaghi in conferenza: Analizziamo bene questa sconfitta per un gran finale. Oggi delusione e nervosismo; Come stanno Napoli ed Inter? La squadra di Inzaghi è al limite e sta annaspando, Conte è più preoccupato per un altro aspetto; Condò: Parole Conte, sentirsi dire di continuo che ci vorrebbe ben altro non dev’essere il massimo per chi è arrivato così vicino al traguardo.

Scrive gianlucadimarzio.com: Inzaghi: “Oggi fa male, volevamo la finale. Siamo l’Inter e serve entusiasmo” - Per concludere Simone Inzaghi ha commentato: “Bisogna mettere grandissima attenzione nelle aree e dovevamo essere più bravi. La stanchezza si lavora, si cerca di recuperare. Ma non deve essere ...

Come scrive msn.com: Inzaghi in conferenza: "Analizziamo bene questa sconfitta per un gran finale. Oggi delusione e nervosismo" - Dopo le interviste mediatiche, Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, arriva nella sala conferenze del Dall’Ara per un ulteriore commento di questo match perso all'ultimo respiro contro il Bologna. Quest ...

Scrive fcinter1908.it: Inter, alla Pinetina Inzaghi ha ribadito e insistito su un concetto. A fare la differenza… - In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, Simone Inzaghi è orientato a schierare ancora gran parte dei titolari, nonostante la stanchezza accumulata e gli impegni ...