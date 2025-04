Inzaghi non ci sta Era la prima volta che succedeva Ecco cosa è mancato

Ecco le sue parole in conferenza stampaSconfitta pesante per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno perso con un netto 3 a 0 contro il Milan. Sono così i rossoneri a volare in finale di Coppa Italia.Inzaghi non ci sta: “Era la prima volta che succedeva. Ecco cosa è mancato” – Calciomercato.itIl tecnico dei campioni d’Italia non è chiaramente per nulla contento della serata: “Siamo dispiaciuti, ma questo è il calcio – afferma Inzaghi in conferenza stampa -. Il primo tempo non doveva finire 1 a 0 per loro. Era la prima volta che entravano in area, il 2 a 0 è stato fortuito. Nella ripresa siamo stati disordinati. Le occasioni avute bisogna sfruttarle. Vanno fatti i complimenti al Milan che ha meritato di andare in finale“. Calciomercato.it - Inzaghi non ci sta: “Era la prima volta che succedeva. Ecco cosa è mancato” Leggi su Calciomercato.it Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro dopo il pesante ko contro il Milan.le sue parole in conferenza stampaSconfitta pesante per l’Inter di Simone. I nerazzurri hanno perso con un netto 3 a 0 contro il Milan. Sono così i rossoneri a volare in finale di Coppa Italia.non ci sta: “Era lache” – Calciomercato.itIl tecnico dei campioni d’Italia non è chiaramente per nulla contento della serata: “Siamo dispiaciuti, ma questo è il calcio – affermain conferenza stampa -. Il primo tempo non doveva finire 1 a 0 per loro. Era lache entravano in area, il 2 a 0 è stato fortuito. Nella ripresa siamo stati disordinati. Le occasioni avute bisogna sfruttarle. Vanno fatti i complimenti al Milan che ha meritato di andare in finale“.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti

Ne parlano su altre fonti: Inzaghi non ci sta: “Era la prima volta che succedeva. Ecco cosa è mancato”; Inzaghi: «A Bologna non meritavamo di perdere, stasera abbiamo fatto un buon primo tempo; “Inzaghi via dall’Inter stasera”: succede tutto dopo il derby; Milan-Inter, Inzaghi: Non siamo andati oltre gli episodi. Era rigore clamoroso su Thuram; Cassano: Simone Inzaghi è un bravo ragazzo. Quello che mi sta sul c… per mille motivi è Pippo.

Secondo msn.com: Inzaghi ha scritto una nuova era: è sua l’Inter più spettacolare e coraggiosa - Esercizio complesso, quello di riconoscere al presente il reale valore. Certe valutazioni diventano precise col tempo perchè è necessario il distacco emotivo,.

Secondo corrieredellosport.it: Inzaghi: "Inter stanca, ma niente alibi. Contraccolpo? Dobbiamo essere forti" - "Non siamo stati bravi bello sfruttare le nostre occasioni - ha proseguito il tecnico ai microfoni di Mediaset - loro invece alla prima volta hanno fatto un bellissimo gol, noi dovevamo essere più att ...

Segnala msn.com: Inzaghi: "La stanchezza c'è ma non sia un alibi. Ultimo mese da affrontare con fiducia" - Simone Inzaghi commenta così la sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro il Milan: "Il rammarico è soprattutto per quanto fatto nel primo tempo, avremmo meritato qualcosa in più: non siamo stati ...