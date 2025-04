Inzaghi non cerca scusa Stanchezza non sia un alibi

Inzaghi dopo la sconfitta nel derby di coppa Italia contro il Milan. A Mediaset’ il tecnico ha affermato: “Dispiace, ma questo è il calcio. C’è rammarico per il primo tempo perché per quello creato avremmo meritato qualcosa in più, non siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni. Sul gol potevamo essere più attenti, nel secondo gol non siamo stati neanche fortunatissimi, ma nel secondo tempo abbiamo fatto di meno rispetto al primo”.Inzaghi non cerca scusa: “Stanchezza non sia un alibi” – Calciomercato.itREAZIONE ALLE SCONFITTE – “Due sconfitte consecutive: non siamo abituati, dobbiamo analizzarle nel modo giusto. A Bologna non meritavamo di perdere, questa sera il loro secondo gol ha cambiato la gara. Calciomercato.it - Inzaghi non cerca scusa: “Stanchezza non sia un alibi” Leggi su Calciomercato.it L’analisi del tecnico nerazzurro dopo la sconfitta nel derby di coppa Italia: le parole dell’allenatore nel post garaLe parole dell’allenatore dell’Inter Simonedopo la sconfitta nel derby di coppa Italia contro il Milan. A Mediaset’ il tecnico ha affermato: “Dispiace, ma questo è il calcio. C’è rammarico per il primo tempo perché per quello creato avremmo meritato qualcosa in più, non siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni. Sul gol potevamo essere più attenti, nel secondo gol non siamo stati neanche fortunatissimi, ma nel secondo tempo abbiamo fatto di meno rispetto al primo”.non: “non sia un” – Calciomercato.itREAZIONE ALLE SCONFITTE – “Due sconfitte consecutive: non siamo abituati, dobbiamo analizzarle nel modo giusto. A Bologna non meritavamo di perdere, questa sera il loro secondo gol ha cambiato la gara.

